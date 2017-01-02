Полицейского будут судить в Кировоградской области за взятку
Киев • УНН
КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 2 января. УНН. Военная прокуратура Кировоградского гарнизона Южного региона Украины направила в суд обвинительный акт по ч.1 ст.368 УК Украины по инспектора Новоукраинского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Кировоградской области. Об этом сообщили в пресс-службе военной прокуратуры Южного региона Украины, сообщает УНН.
Следствием установлено, что инспектор полиции за денежное вознаграждение в 2 тыс. грн способствовал уклонению от ответственности лицу, которое управляло транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, Национальная полиция вместе с военной прокуратурой Южного региона задержала в Одессе заместителя начальника Южного территориального квартирно-эксплуатационного управления Министерства обороны Украины за получение взятки в размере 350 тыс. грн.