Поліцейського-наркоділка затримали в Херсоні

ХЕРСОН-КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Херсонській обл. було викрито працівника поліції під час реалізації особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прокурор Херсонщини Віталій Тригубенко, передає УНН.