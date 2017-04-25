Поліцейського-наркоділка затримали в Херсоні
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Херсонській обл. було викрито працівника поліції під час реалізації особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прокурор Херсонщини Віталій Тригубенко, передає УНН.
“Сьогодні у Херсоні завдяки злагодженим діям працівників прокуратури області та ВБКОЗ УСБУ в області було викрито працівника поліції під час реалізації особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України”, -повідомив прокурор В.Тригубенко.
Тривають першочергові слідчі дії.
Нагадаємо, 25 квітня правоохоронці Хмельниччини вилучили синтетичних наркотиків на 500 тис.грн.