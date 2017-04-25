Поліцейського-наркоділка затримали в Херсоні

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ХЕРСОН-КИЇВ. 25 квітня. УНН. В Херсонській обл. було викрито працівника поліції під час реалізації особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив прокурор Херсонщини Віталій Тригубенко, передає УНН.

“Сьогодні у Херсоні завдяки злагодженим діям працівників прокуратури області та ВБКОЗ УСБУ в області було викрито працівника поліції під час реалізації особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 КК України”, -повідомив прокурор В.Тригубенко.

Тривають першочергові слідчі дії.

Нагадаємо, 25 квітня правоохоронці Хмельниччини вилучили синтетичних наркотиків на 500 тис.грн.

 

Українські Національні Новини

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