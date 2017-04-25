Полицейского-наркодиллера задержали в Херсоне
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Херсонской обл. разоблачили работника полиции во время реализации особо опасного наркотического средства и психотропного вещества. Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Херсонской обл. Виталий Тригубенко, передает УНН.
"Сегодня в Херсоне благодаря слаженным действиям работников прокуратуры области и ВБКОЗ УСБУ в области разоблачили работника полиции во время реализации особо опасного наркотического средства и психотропного вещества. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины ", -сообщил прокурор В.Тригубенко.
Продолжаются первоочередные следственные действия.
Напомним, 25 апреля правоохранители Хмельницкой изъяли синтетических наркотиков на 500 тыс.