Полицейского-наркодиллера задержали в Херсоне

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 29460 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 94777 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 148885 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113535 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114685 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111424 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103473 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106802 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103358 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 151778 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Полицейского-наркодиллера задержали в Херсоне

Полицейского-наркодиллера задержали в Херсоне

Киев  •  УНН

 • 9405 просмотра

ХЕРСОН-КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Херсонской обл. разоблачили работника полиции во время реализации особо опасного наркотического средства и психотропного вещества. Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Херсонской обл. Виталий Тригубенко, передает УНН.

"Сегодня в Херсоне благодаря слаженным действиям работников прокуратуры области и ВБКОЗ УСБУ в области разоблачили работника полиции во время реализации особо опасного наркотического средства и психотропного вещества. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 307 УК Украины ", -сообщил прокурор В.Тригубенко.

Продолжаются первоочередные следственные действия.

Напомним, 25 апреля правоохранители Хмельницкой изъяли синтетических наркотиков на 500 тыс.

 

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