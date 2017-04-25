Полицейского-наркодиллера задержали в Херсоне

ХЕРСОН-КИЕВ. 25 апреля. УНН. В Херсонской обл. разоблачили работника полиции во время реализации особо опасного наркотического средства и психотропного вещества. Об этом на своей странице в Facebook сообщил прокурор Херсонской обл. Виталий Тригубенко, передает УНН.