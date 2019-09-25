Поліцейського на Харківщині відсторонили через смертельну ДТП
Київ • УНН
КИЇВ. 25 вересня. УНН. Співробітник Куп’янського відділу поліції на Харківщині звернувся з рапортом про те, що він може бути причетним до аварії, внаслідок якої загинув чоловік. Про це повідомляють у відділі комунікації поліції Харківської області, передає УНН.
"Дорожньо-транспортна пригода сталася 22 вересня близько 5:00 на провулку Спортивному. Невідомий, керуючи транспортним засобом, здійснив наїзд на людину та зник з місця події. Від отриманих травм 25-річний чоловік помер на місці. Співробітник Куп’янського відділу поліції звернувся з рапортом про те, що він може бути причетним до вказаної аварії. На даний час він відсторонений від виконання службових обов’язків", - повідомили у поліції.
Керівництво харківської поліції призначило службове розслідування за фактом ДТП у місті Куп’янську.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
Раніше УНН повідомляв, що залишений поліцією на дорозі після ДТП автобус став причиною смертельної аварії.