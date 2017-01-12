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Поліцейського-хабарника викрили на Херсонщині

Поліцейського-хабарника викрили на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 січня. УНН. Правоохоронцями викрито у хабарництві співробітника відділення поліції на Херсонщині. Про це УНН повідомили у прес-службі військової прокуратура Південного регіону.

Встановлено, що за “допомогу” в непритягненні громадянина до відповідальності за насильство над дружиною, лейтенант поліції “запросив” винагородження в сумі 4 тис. грн.

Безпосередньо під час отримання другої частини обумовленої суми хабара поліцейського затримали.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії для отримання додаткових доказів вчинення злочину.

Військова прокуратура планує оголосити зазначеній особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на вилучене майно.

Українські Національні Новини

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