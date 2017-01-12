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Полицейского-взяточника разоблачили в Херсонской области

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 января. УНН. Правоохранители разоблачили во взяточничестве сотрудника отделения полиции в Херсонской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе военной прокуратура Южного региона.

Установлено, что за "помощь" в непривлечении гражданина к ответственности за насилие над женой, лейтенант полиции "запросил" вознаграждение в сумме 4 тыс. грн.

Непосредственно во время получения второй части оговоренной суммы взятки полицейского задержали.

Проводятся первоочередные следственные действия для получения дополнительных доказательств совершения преступления.

Военная прокуратура планирует объявить указанному лицу о подозрении в совершении уголовного преступления, а также обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения и наложении ареста на изъятое имущество.

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