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Поліцейський за хабар обіцяв посприяти автовикрадачеві

Поліцейський за хабар обіцяв посприяти автовикрадачеві

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 лютого. УНН. У Києві поліцейський за хабар у 700 дол. обіцяв посприяти автовикрадачеві щодо не притягнення його до відповідальності. Про це повідомляє прес-служба прокуратури м.Києва, передає УНН.

“У січні 2018 року 26-річний працівник поліції звернувся до матері одного з фігурантів кримінального провадження про викрадення автомобіля BMW та пообіцяв за певну винагороду посприяти у вирішенні питання щодо не притягнення її сина до відповідальності. У подальшому для вирішення питання жінка передала поліцейському 700 дол. неправомірної вигоди”, — йдеться у повідомленні.

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Наразі працівнику правоохоронного органу повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 368 (отримання неправомірної винагороди з використанням службового становища) Кримінального кодексу України.

“До суду подано клопотання про відсторонення службовця від займаної посади, а також клопотання про обрання йому запобіжного заходу”, — зазначили у прокуратурі.

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