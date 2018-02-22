Полицейский за взятку обещал помочь автоугонщику
Киев • УНН
КИЕВ. 22 февраля. УНН. В Киеве полицейский за взятку в 700 долл. обещал посодействовать автоугонщику по непривлечению его к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева, передает УНН.
"В января 2018 года 26-летний работник полиции обратился к матери одного из фигурантов уголовного производства об угоне автомобиля BMW и пообещал за определенное вознаграждение оказать содействие в решении вопроса о непривлечение ее сына к ответственности. В дальнейшем для решения вопроса женщина передала полицейскому 700 долл. неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
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Сейчас работнику правоохранительного органа сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 368 (получение неправомерного вознаграждения с использованием служебного положения) Уголовного кодекса Украины.
"В суд подано ходатайство об отстранении служащего от занимаемой должности, а также ходатайство об избрании ему меры пресечения", - отметили в прокуратуре.