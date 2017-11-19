Поліцейський у Франції убив трьох осіб і ще трьох поранив

За інформацією ЗМІ, інцидент стався ввечері в суботу, 18 листопада, в паризькому передмісті Сарселле, розташованому на північ від французької столиці.

Поліцейський, як зазначено у повідомленні, використовував службову зброю.

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Після стрілянини правоохоронець наклав на себе руки. За фактом події проводиться розслідування.

Як повідомляє Le Parisien, постраждали чотири людини.

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Серед постраждалих члени сім'ї дівчини поліцейського і їх сусіди. Причиною інциденту, як зазначено у повідомленні, може стати сварка поліцейського з його коханою.