Поліцейський у Франції убив трьох осіб і ще трьох поранив
Київ • УНН
КИЇВ. 19 листопада. УНН. Співробітник поліції у Франції застрелив трьох людей, ще троє в результаті інциденту отримали поранення. Про це повідомляє радіостанція France Info, передає УНН.
За інформацією ЗМІ, інцидент стався ввечері в суботу, 18 листопада, в паризькому передмісті Сарселле, розташованому на північ від французької столиці.
Поліцейський, як зазначено у повідомленні, використовував службову зброю.
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Після стрілянини правоохоронець наклав на себе руки. За фактом події проводиться розслідування.
Як повідомляє Le Parisien, постраждали чотири людини.
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Серед постраждалих члени сім'ї дівчини поліцейського і їх сусіди. Причиною інциденту, як зазначено у повідомленні, може стати сварка поліцейського з його коханою.