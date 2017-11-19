Полицейский во Франции убил трех человек и еще троих ранил

По информации СМИ, инцидент произошел вечером в субботу, 18 ноября, в парижском пригороде Сарселле, расположенном к северу от французской столицы.

Полицейский, как отмечается в сообщении, использовал служебное оружие.

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После стрельбы милиционер покончил с собой. По факту происшествия проводится расследование.

Как сообщает Le Parisien, пострадали четыре человека.

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Среди пострадавших члены семьи девушки полицейского и их соседи. Причиной инцидента, как отмечается в сообщении, могла стать ссора полицейского с его любимой.