Поліцейський піде під суд за крадіжку гаманця

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Оперуповноважений Нацполіції у Запорізькій області постане перед судом за проведення незаконного обшуку та викрадення гаманця. Про це УНН повідомили у пресслужбі ТУ ДБР в місті Мелітополі.

"До суду скеровано обвинувальний акт відносно оперуповноваженого ГУНП в Запорізькій області. Правоохоронець обвинувачується у незаконному проведенні обшуку та заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 162 та ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України)", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, слідством встановлено, що у 2015 році колишній міліціонер, який наразі займає посаду оперуповноваженого Нацполіції, з метою підвищення власних показників роботи, без відповідного дозволу та згоди власника транспортного засобу, провів несанкціонований обшук у автомобілі марки “Chevrolet”. При цьому правоохоронець не склав належних процесуальних документів та не повідомив слідчому чи прокурору про проведення слідчої дії, додали у ТУ ДБР.

"Під час обшуку, оперативник виявив гаманець з грошовими коштами, якими заволодів, домовившись з одним із понятих", - вказали у ТУ ДБР.

У разі доведення вини, оперуповноваженому загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк від 3 до 5 років або позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

Нагадаємо, ДБР повідомило про підозру чотирьом посадовцям лісгоспу через 10 млн грн збитків.

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