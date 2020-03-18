Полицейский пойдет под суд за кражу кошелька
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. Оперуполномоченный Нацполиции в Запорожской области предстанет перед судом за проведение незаконного обыска и похищение кошелька. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ТУ ГБР в городе Мелитополе.
"В суд направлено обвинительное заключение в отношении оперуполномоченного ГУНП в Запорожской области. Правоохранитель обвиняется в незаконном проведении обыска и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 162 и ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
Как отмечается, следствием установлено, что в 2015 году бывший милиционер, который сейчас занимает должность оперуполномоченного Нацполиции, с целью повышения собственных показателей работы, без соответствующего разрешения и согласия владельца транспортного средства, провел несанкционированный обыск в автомобиле марки "Chevrolet". При этом правоохранитель не составил надлежащих процессуальных документов и не сообщил следователю или прокурору о проведении следственного действия, добавили в ТУ ГБР.
"Во время обыска, оперативник обнаружил кошелек с денежными средствами, которыми завладел, договорившись с одним из понятых", - указали в ТУ ГБР.
В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.
Напомним, ГБР сообщило о подозрении четырем чиновникам лесхоза из-за 10 млн грн убытков.