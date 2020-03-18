Полицейский пойдет под суд за кражу кошелька

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 102677 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 105447 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 107429 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 106222 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 115276 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 101325 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105672 просмотра

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Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106731 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131635 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130477 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Полицейский пойдет под суд за кражу кошелька

Полицейский пойдет под суд за кражу кошелька

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 марта. УНН. Оперуполномоченный Нацполиции в Запорожской области предстанет перед судом за проведение незаконного обыска и похищение кошелька. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ТУ ГБР в городе Мелитополе.

"В суд направлено обвинительное заключение в отношении оперуполномоченного ГУНП в Запорожской области. Правоохранитель обвиняется в незаконном проведении обыска и завладении чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 162 и ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Как отмечается, следствием установлено, что в 2015 году бывший милиционер, который сейчас занимает должность оперуполномоченного Нацполиции, с целью повышения собственных показателей работы, без соответствующего разрешения и согласия владельца транспортного средства, провел несанкционированный обыск в автомобиле марки "Chevrolet". При этом правоохранитель не составил надлежащих процессуальных документов и не сообщил следователю или прокурору о проведении следственного действия, добавили в ТУ ГБР.

"Во время обыска, оперативник обнаружил кошелек с денежными средствами, которыми завладел, договорившись с одним из понятых", - указали в ТУ ГБР.

В случае доказательства вины, оперуполномоченному грозит наказание в виде ограничения свободы на срок от 3 до 5 лет или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, ГБР сообщило о подозрении четырем чиновникам лесхоза из-за 10 млн грн убытков.

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