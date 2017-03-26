Поліцейський отримав травму на акції проти корупції в центрі Москви
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. Співробітник поліції постраждав під час акції проти корупції в центрі Москви. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на столичне ГУ МВС, передає УНН.
“При проведенні неузгодженого публічного заходу співробітнику 2-го оперативного полку поліції ГУ МВС Росії по Москві одним з учасників акції було завдано удар по голові”, — сказали в поліції.
У результаті поліцейський отримав черепно-мозкову травму і був доставлений в лікарню.
Нагадаємо, кількість затриманих 26 березня активістів у Москві перевищила 500 осіб.
Так, було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.
Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.
Як повідомляв УНН, поліція заявила про близько 8 тисяч активістів у центрі Москви.