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Поліцейський отримав травму на акції проти корупції в центрі Москви

Поліцейський отримав травму на акції проти корупції в центрі Москви

Київ • УНН

 • 18827 перегляди

КИЇВ. 26 березня. УНН. Співробітник поліції постраждав під час акції проти корупції в центрі Москви. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на столичне ГУ МВС, передає УНН.

“При проведенні неузгодженого публічного заходу співробітнику 2-го оперативного полку поліції ГУ МВС Росії по Москві одним з учасників акції було завдано удар по голові”, — сказали в поліції.

У результаті поліцейський отримав черепно-мозкову травму і був доставлений в лікарню.

Нагадаємо, кількість затриманих 26 березня активістів у Москві перевищила 500 осіб.

Так, було затримано російського опозиціонера Олексія Навального.

Зазначимо, у Москві влада перед початком неузгодженої акції протесту проти корупції пригнала в центр міста десятки автозаків, вантажівок Росгвардії і машин комунальних служб.

Як повідомляв УНН, поліція заявила про близько 8 тисяч активістів у центрі Москви.

Українські Національні Новини

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