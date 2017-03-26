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Полицейский получил травму на акции против коррупции в центре Москвы

Полицейский получил травму на акции против коррупции в центре Москвы

Киев • УНН

 • 18827 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. Сотрудник полиции пострадал во время акции против коррупции в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД, передает УНН.

"При проведении несогласованного публичного мероприятия сотруднику 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве одним из участников акции был нанесен удар по голове", - сказали в полиции.

В результате полицейский получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.

Напомним, количество задержанных 26 марта активистов в Москве превысило 500 человек.

Так, был задержан российский оппозиционер Алексей Навальный.

Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнали в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.

Как сообщал УНН, полиция заявила об около 8000 активистов в центре Москвы.

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