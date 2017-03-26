Полицейский получил травму на акции против коррупции в центре Москвы
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Сотрудник полиции пострадал во время акции против коррупции в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на столичное ГУ МВД, передает УНН.
"При проведении несогласованного публичного мероприятия сотруднику 2-го оперативного полка полиции ГУ МВД России по Москве одним из участников акции был нанесен удар по голове", - сказали в полиции.
В результате полицейский получил черепно-мозговую травму и был доставлен в больницу.
Напомним, количество задержанных 26 марта активистов в Москве превысило 500 человек.
Так, был задержан российский оппозиционер Алексей Навальный.
Отметим, в Москве власти перед началом несогласованной акции протеста против коррупции пригнали в центр города десятки автозаков, грузовиков Росгвардии и машин коммунальных служб.
Как сообщал УНН, полиция заявила об около 8000 активистов в центре Москвы.