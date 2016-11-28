Поліцейський на службовому авто збив пішохода у Вінниці
Київ • УНН
ВІННИЦЯ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. У ніч на понеділок у Вінниці по вулиці Київській, поблизу Центрального автовокзалу, працівник поліції на службовому автомобілі скоїв наїзд на пішохода. Про це кореспонденту УНН-Центр повідомила прес-секретар патрульної поліції Тетяна Фіщук.
"Водієм автомобіля "ВАЗ 2107", який потрапив у дорожньо-транспортну пригоду з потерпілим, виявився працівник Вінницького відділу поліції. Внаслідок ДТП пішохода забрала швидка медична допомога, у нього були ознаки алкогольного сп'яніння. Водій був тверезим. Обставини ДТП з'ясовує слідство", − розповіла Т.Фіщук.
Нагадаємо, пенсіонер, якого 4 листопада збили на перехресті патрульні поліцейські у Дніпрі, сьогодні помер у лікарні.