Поліцейський на службовому авто збив пішохода у Вінниці

ВІННИЦЯ-КИЇВ. 28 листопада. УНН. У ніч на понеділок у Вінниці по вулиці Київській, поблизу Центрального автовокзалу, працівник поліції на службовому автомобілі скоїв наїзд на пішохода. Про це кореспонденту УНН-Центр повідомила прес-секретар патрульної поліції Тетяна Фіщук.