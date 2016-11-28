Полицейский на служебном авто сбил пешехода в Виннице
Киев • УНН
ВИННИЦА-КИЕВ. 28 ноября. УНН. В ночь на понедельник в Виннице на улице Киевской, возле Центрального автовокзала, работник полиции на служебном автомобиле совершил наезд на пешехода. Об этом корреспонденту УНН-Центр сообщила пресс-секретарь патрульной полиции Татьяна Фищук.
"Водителем автомобиля" ВАЗ 2107 ", который попал в дорожно-транспортное происшествие с пострадавшим, оказался работник Винницкого отдела полиции. В результате ДТП пешехода забрала скорая медицинская помощь, у него были признаки алкогольного опьянения. Водитель был трезв. Обстоятельства ДТП выясняет следствие ", - рассказала Т.Фищук.
Напомним, пенсионер, которого 4 ноября сбили на перекрестке патрульные полицейские в Днепре, сегодня скончался в больнице .