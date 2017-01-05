Поліцейський і працівник суду загинули під час вибуху в Ізмірі

Повідомляється, що жертвами вибуху стали поліцейський і співробітник суду. Принаймні десять осіб постраждали.

«Співробітники поліції спробували зупинити замінований автомобіль біля будівлі суду в районі Буджа. Терористи вийшли з машини і спробували сховатися, після чого стався вибух», - сказав губернатор Ізміра.

У даний момент у Туреччині введено заборону на висвітлення у ЗМІ теми теракту в Ізмірі.

Раніше поліцейські в ході перестрілки ліквідували двох підозрюваних у тероризмі, які влаштували вибух в Ізмірі.