Поліцейський і працівник суду загинули під час вибуху в Ізмірі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У результаті вибуху замінованого автомобіля в турецькому Ізмірі загинуло двоє людей, передає УНН із посиланням на Anadolu.
Повідомляється, що жертвами вибуху стали поліцейський і співробітник суду. Принаймні десять осіб постраждали.
«Співробітники поліції спробували зупинити замінований автомобіль біля будівлі суду в районі Буджа. Терористи вийшли з машини і спробували сховатися, після чого стався вибух», - сказав губернатор Ізміра.
У даний момент у Туреччині введено заборону на висвітлення у ЗМІ теми теракту в Ізмірі.
Раніше поліцейські в ході перестрілки ліквідували двох підозрюваних у тероризмі, які влаштували вибух в Ізмірі.