Полицейский и сотрудник суда погибли при взрыве в Измире
Киев • УНН
КИЕВ. 5 января. УНН. В результате взрыва заминированного автомобиля в турецком Измире погибли два человека, передает УНН со ссылкой на Anadolu.
Сообщается, что жертвами взрыва стали полицейский и сотрудник суда. По крайней мере десять человек пострадали.
«Сотрудники полиции попытались остановить заминированный автомобиль у здания суда в районе Буджа. Террористы вышли из машины и попытались скрыться, после чего произошел взрыв », - сказал губернатор Измира.
В данный момент в Турции введен запрет на освещение в СМИ темы теракта в Измире.
Ранее полицейские в ходе перестрелки ликвидировали двух подозреваемых в терроризме, которые устроили взрыв в Измире.