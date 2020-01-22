Поліцейським повідомили про підозру через продаж речових доказів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 січня. УНН. Заступнику начальника відділу поліції станцій залізничного транспорту ГУ Нацполіції у Києві та заступнику начальника сектору кримінальної поліції Великоновосілківського відділення Волноваського відділу поліції ГУ Нацполіції в Донецькій області повідомлено про підозру у незаконному привласненні та продажі речових доказів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДБР.
"Поліцейські підозрюються у привласненні майна шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб (ч. 3 ст. 191 Кримінального кодексу України)", - йдеться в повідомленні.
Так, слідством встановлено, що в серпні 2018 року правоохоронці незаконно привласнили та здали на металобрухт речові докази, що перебували під арештом на відповідальному зберіганні. За реалізацію металевих труб загальною вагою понад 19 тон поліцейські отримали грошові кошти у розмірі понад 124 тисячі гривень.
Нагадаємо, в Одесі двом поліцейським повідомили про підозру через побиття затриманого.