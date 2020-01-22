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Полицейским сообщили о подозрении из-за продажи вещественных доказательств

Киев • УНН

 • 16117 просмотра

КИЕВ. 22 января. УНН. Заместителю начальника отдела полиции станций железнодорожного транспорта ГУ Нацполиции в Киеве и заместителю начальника сектора криминальной полиции Великоновоселковского отделения Волновахского отдела полиции ГУ Нацполиции в Донецкой области сообщено о подозрении в незаконном присвоении и продаже вещественных доказательств. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.

Полицейским сообщили о подозрении из-за продажи вещественных доказательств

"Полицейские подозреваются в присвоении имущества путем злоупотребления служебным положением по предварительному сговору группой лиц (ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.

Так, следствием установлено, что в августе 2018 года правоохранители незаконно присвоили и сдали на металлолом вещественные доказательства, которые находились под арестом на ответственном хранении. За реализацию металлических труб общим весом более 19 тонн полицейские получили денежные средства в размере более 124 тысяч гривен.

Напомним, в Одессе двум полицейским сообщили о подозрении из-за избиения задержанного.

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