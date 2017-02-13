Поліцейським на Львівщині обрали запобіжні заходи за скоєння розбійних нападів
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. На Львівщині групі працівників кримінальної поліції, які підозрюються в скоєнні розбійних нападів та заволодінні 14 000 доларів США, обрали запобіжні заходи. Про це УНН повідомили в прес-службі прокуратури Львівської області.
Як повідомили в прес-службі, наразі встановлено, що п’ятеро працівників поліції (один з них знаходиться у розшуку) в липні та листопада 2016 року скоїли два розбійні напади та заволоділи грошовими коштами потстраждалих на понад 14 тисяч доларів.
В ході слідчих дій правоохоронців в грудні 2016 року було затримано, повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці.
“Водночас, у подальшому при розгляді клопотання слідчих щодо продовження продовження строку дії запобіжних заходів судом, незважаючи на суспільний резонанс та вчинення вказаних злочинів із погрозою застосуванням насильства, змінено такі та поряд із триманням під вартою визначено як альтернативу можливість внесення кожним із підозрюваних застави в розмірі майже 130 тис грн”, — повідомили у прокуратурі.
Поряд з цим, слідчим прокуратури в лютому поточного року зазначеним особам повідомлено про підозру у вчинення інших тяжких і особливо тяжких злочинів, та повторно подано клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. При цьому наголошено на відсутності підстав для застосування до них альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави.
Вказана позиція слідчого та прокурора була підтримана судом, відтак тепер вже колишнім працівникам поліції, обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Однак, сторона захисту на такий запобіжний захід подала апеляційні скарги, які у вівторок, 14 лютого, за участі прокурора розглядатимуться в апеляційному суді Львівської області.
Наразі вирішується питання щодо інкримінування вказаним особам кваліфікуючої ознаки — вчинення злочинів в складі організованої групи.
Як повідомляв УНН, групу, що грабувала банки та офіси, затримали в Одесі.