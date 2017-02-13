Полицейским во Львовской области выбрали меры пресечения за совершение разбойных нападений

Как сообщили в пресс-службе, установлено, что пятеро полицейских (один из них находится в розыске) в июле и ноябре 2016 года совершили два разбойных нападения и завладели денежными средствами потстрадавших на сумму более чем 14 тыс. долларов.

В ходе следственных действий правоохранителей в декабря 2016 года было задержано, сообщено о подозрении и избраны меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

"Вместе с тем, в дальнейшем при рассмотрении ходатайства следователей о продлении срока действия мер судом, несмотря на общественный резонанс и совершение указанных преступлений с угрозой применением насилия, изменено такие и наряду с содержанием под стражей определено как альтернативу возможность внесения каждым из подозреваемых залога в размере почти 130 тыс грн ", - сообщили в прокуратуре.

Наряду с этим, следователем прокуратуры в феврале текущего года указанным лицам сообщено о подозрении в совершении других тяжких и особо тяжких преступлений, и повторно подано ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. При этом отмечено отсутствие оснований для применения к ним альтернативного пресечения в виде залога.

Указанная позиция следователя и прокурора была поддержана судом, поэтому теперь уже бывшим работникам полиции, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Однако, сторона защиты на такую ​​меру пресечения подала апелляционные жалобы, которые во вторник, 14 февраля, с участием прокурора будут рассматриваться в апелляционном суде Львовской области.

Сейчас решается вопрос об инкриминировании указанным лицам квалифицирующего признака - совершение преступлений в составе организованной группы.

Как сообщал УНН, группу, которая грабила банки и офисы, задержали в Одессе.