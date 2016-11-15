Поліцейських заарештували за хабарництво на Одещині
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. Суд обрав запобіжний захід двом працівникам Управління патрульної поліції в місті Одеса у вигляді тримання під вартою. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Одеської області.
Так, 12 листопада поточного року, під час передачі частини хабара зловмисників затримано "на гарячому" військовою прокуратурою Одеського гарнізону.
Встановлено, що за повернення раніше вилученого посвідчення водія та не притягнення до адміністративної відповідальності за керування транспортним засобом в стані сп’яніння лейтенанти поліції вимагали від громадянина неправомірну вигоду в сумі 800 доларів США.
Затриманим особам вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара) КК України.
Чоловікам загожує покарання до 10 років позбавлення волі.