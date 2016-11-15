Полицейских арестовали за взяточничество в Одесской области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. Суд избрал меру пресечения двум работникам Управления патрульной полиции в городе Одесса в виде содержания под стражей. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Одесской области.
Так, 12 ноября текущего года, во время передачи части взятки злоумышленников задержали "на горячем" сотрудники военной прокуратуры Одесского гарнизона.
Установлено, что за возврат ранее изъятого водительского удостоверения и не привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения лейтенанты полиции требовали от гражданина неправомерную выгоду в сумме 800 долларов США.
Задержанным лицам вручено уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение взятки) УК Украины.
Мужчинам грозит наказание до 10 лет лишения свободы.