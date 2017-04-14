Поліцейські зупинили водія, який перевозив боєприпаси на Херсонщині
Київ • УНН
ХЕРСОН-КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Херсонщині поліцейські під час перевірки автомобіля, водій якого порушив Правила дорожнього руху, виявили гранати і патрони, передає УНН з посиланням на ГУ НП Херсонщини.
“Під час чергування на стаціонарному посту поліції „Passat“, який знаходиться на 11 км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ працівники сектору реагування патрульної поліції Олешковского відділення поліції помітили автомобіль „FIAT Scudo“ з іноземною реєстрацією”, — повідомили в поліції.
Водій автомобіля за межами населеного пункту рухався по автодорозі з вимкненим світлом фар. Поліцейські зупинили транспортний засіб для перевірки.
За словами начальника Олешковского відділення поліції Сергія Ященка, за кермом перебував 41-річний житель р.Чернівці. Під час перевірки автомобіля в його салоні співробітники поліції виявили два предмети, схожі на корпуси гранат РГД-5 і Ф-1, запали до них і 99 патронів калібру 7,62 мм. На місце події була викликана слідчо-оперативна група.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вилучені боєприпаси направлені в Херсонський Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України на дослідження.
Проводиться перевірка.
Нагадаємо, 14 квітня двох торгівців боєприпасами затримали на Чернігівщині.