Поліцейські зупинили водія, який перевозив боєприпаси на Херсонщині

“Під час чергування на стаціонарному посту поліції „Passat“, який знаходиться на 11 км автодороги Одеса-Мелітополь-Новоазовськ працівники сектору реагування патрульної поліції Олешковского відділення поліції помітили автомобіль „FIAT Scudo“ з іноземною реєстрацією”, — повідомили в поліції.

Водій автомобіля за межами населеного пункту рухався по автодорозі з вимкненим світлом фар. Поліцейські зупинили транспортний засіб для перевірки.

За словами начальника Олешковского відділення поліції Сергія Ященка, за кермом перебував 41-річний житель р.Чернівці. Під час перевірки автомобіля в його салоні співробітники поліції виявили два предмети, схожі на корпуси гранат РГД-5 і Ф-1, запали до них і 99 патронів калібру 7,62 мм. На місце події була викликана слідчо-оперативна група.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Вилучені боєприпаси направлені в Херсонський Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України на дослідження.

Проводиться перевірка.

Нагадаємо, 14 квітня двох торгівців боєприпасами затримали на Чернігівщині.