Полицейские остановили водителя, который перевозил боевые снаряды в Херсонской области
Киев • УНН
ХЕРСОН-КИЕВ. 14 апреля. УНН. На Херсонщине полицейские во время проверки автомобиля, водитель которого нарушил правила дорожного движения, обнаружили гранаты и патроны, передает УНН со ссылкой на ГУ НП Херсонщины.
“Во время дежурства на стационарном посту полиции „Пассат“, который находится на 11 км автодороги Одесса-Мелитополь-Новоазовск работники сектора реагирования патрульной полиции Олешковского отделения полиции заметили автомобиль „FIAT Scudo“ с иностранной регистрацией” — сообщили в полиции. Водитель автомобиля за пределами населенного пункта двигался по автодороге с выключенным светом фар. Полицейские остановили транспортное средство для проверки.
По словам начальника Олешковского отделения полиции Сергея Ященко, за рулем находился 41-летний житель г. Черновцы. Во время проверки автомобиля в его салоне сотрудники полиции обнаружили два предмета, похожих на корпуса гранат РГД-5 и Ф-1, запалы к ним и 99 патронов калибра 7,62 мм. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа.
По данному факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Изъятые боеприпасы направлены в Херсонский Государственный научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД Украины на исследование.
Проводится проверка.
Напомним, 14 апреля двух торговцев боеприпасами задержали на Черниговщине.