Поліцейські збували фальсифікований алкоголь на Тернопільщині

Встановлено, що троє працівників Борщівського відділення поліції ГУНП в Тернопільській області впродовж травня-листопада 2016 року спільно з місцевими підприємцями реалізовували мешканцям області незаконно виготовлені алкогольні напої з підробленими марками акцизного збору.

Під час проведених обшуків за місцем проживання працівників поліції, торгових точках підприємців району вилучено більше як 600 л алкоголю сумнівної якості.

Слідчі дії тривають в рамках кримінального провадження за ч.1 ст.199 (збут незаконно виготовлених, підроблених марок акцизного податку),ч.1ст.204(незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів), ч.1ст.365(перевищення влади або службових повноважень працівником правоохоронного органу) КК України.