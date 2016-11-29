Полицейские сбывали фальсифицированный алкоголь в Тернопольской области

Установлено, что трое работников Борщевского отделения полиции ГУНП в Тернопольской области в течение мая-ноября 2016 года совместно с местными предпринимателями реализовывали жителям области незаконно изготовленные алкогольные напитки с поддельными марками акцизного сбора.

В ходе проведенных обысков по месту жительства работников полиции, в торговых точках предпринимателей района изъято более 600 л алкоголя сомнительного качества.

Следственные действия продолжаются в рамках уголовного производства по ч.1 ст.199 (сбыт незаконно изготовленных, поддельных марок акцизного налога), ч.1ст.204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров), ч.1ст. 365 (превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа) УК Украины.