Поліцейські вилучили у браконьєрів риби на понад 200 тисяч гривень на Кіровоградщині
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 травня. УНН. Правоохоронці в Кіровоградській області викрили двох чоловіків, які займалися незаконним промислом на території Кременчуцького водосховища. Про це поінформували в прес-службі ГУ НП в Кіровоградській області, передає УНН.
“Правоохоронці встановили особи порушників, ними виявилися 33-річні жителі Світловодського району. У чоловіків було вилучено моторний човен і сітки, а також більше 2 тисяч штук риби різних видів — плітка, лящ, карась, окунь, короп, судак. Розмір заподіяної шкоди становить близько 211 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, на Хмельниччині виявили браконьєра, який у період нересту електровудкою виловив 110 кг риби.