Поліцейські вилучили у браконьєрів риби на понад 200 тисяч гривень на Кіровоградщині

“Правоохоронці встановили особи порушників, ними виявилися 33-річні жителі Світловодського району. У чоловіків було вилучено моторний човен і сітки, а також більше 2 тисяч штук риби різних видів — плітка, лящ, карась, окунь, короп, судак. Розмір заподіяної шкоди становить близько 211 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Хмельниччині виявили браконьєра, який у період нересту електровудкою виловив 110 кг риби.