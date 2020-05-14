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Поліцейські вилучили у браконьєрів риби на понад 200 тисяч гривень на Кіровоградщині

Київ • УНН

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КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 15 травня. УНН. Правоохоронці в Кіровоградській області викрили двох чоловіків, які займалися незаконним промислом на території Кременчуцького водосховища. Про це поінформували в прес-службі ГУ НП в Кіровоградській області, передає УНН.

Поліцейські вилучили у браконьєрів риби на понад 200 тисяч гривень на Кіровоградщині

“Правоохоронці встановили особи порушників, ними виявилися 33-річні жителі Світловодського району. У чоловіків було вилучено моторний човен і сітки, а також більше 2 тисяч штук риби різних видів — плітка, лящ, карась, окунь, короп, судак. Розмір заподіяної шкоди становить близько 211 тисяч гривень”, — йдеться у повідомленні.

За цим фактом розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 249 (незаконне зайняття рибним, звіриним або водним добувним промислом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, на Хмельниччині виявили браконьєра, який у період нересту електровудкою виловив 110 кг риби.

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