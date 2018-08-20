Поліцейські у Львові “кришували” кишенькових злодіїв на залізничному вокзалі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Львові на залізничному вокзалі викрили групу кишенькових злодіїв, яких “кришували” окремі поліцейські. Про це у мережі Facebook повідомила прес-служба Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, група мешканців Закарпатської області промишляла на львівському залізничному вокзалі крадіжками майна та цінностей пасажирів. Дії злодійок покривали окремі співробітники відділу поліції за систематичну “долю”.
Оперативники встановили, що до крадіжок причетні жительки міста Берегове, Закарпатської області, віком 18-38 років. Жінки винаймали у Львові житло, а на вокзал виходили “на роботу”. Спустошували сумки та кишені пасажирів зухвало, не боячись відповідальності, тому що діяли під прикриттям поліції Залізничного ВП.
“Щомісячно 50% від поцупленого отримував 46-річний старший оперуповноважений поліції за невтручання у злодійський бізнес. У разі звернення до поліції, потерпілих наполегливо переконували не писати відповідні заяви про вчинений злочин, а в окремих випадках через кілька днів повертали громадянам викрадені документи. Після передачі злодійками співробітникові карного розшуку поліції чергового „відкату“, його затримали працівники Львівського управління ДВБ НПУ та слідчі прокуратури області. У 46-річного капітана поліції вилучено 5 тисяч гривень, 500 євро та 50 доларів США”, — повідомили у прес-службі.
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За ухвалою Галицького районного суду Львова проведено санкціоновані обшуки в адміністративній будівлі Залізничного відділу львівської поліції та у приміщенні відділу превентивної діяльності Залізничного ВП. Крім того навідалися поліцейські і на квартиру, яку винаймала викрита група мешканок Закарпаття. Під час обшуку вилучено кошти у різній валюті. Жінок затримано в порядку ст.208 КПК України.
На теперішній час зловмисникам готується оголошення підозри за ч.3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч.2 ст.364 (Зловживання владою або службовим становищем), ч.3 ст.369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) та ч.2 ст.185 (Крадіжка) КК України. Разом з тим тривають заходи, спрямовані на встановлення причетності інших співробітників поліції, з метою притягнення їх до кримінальної відповідальності.
Нагадаємо, столична прокуратура спільно з ДВБ Нацполіції України затримала злочинну групу з числа діючих поліцейських, які покривали злодіїв на Київському залізничному вокзалі.