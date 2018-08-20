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Полицейские во Львове "крышевали" карманников на железнодорожном вокзале

Киев • УНН

 • 14951 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. Во Львове на железнодорожном вокзале разоблачили группу карманников, которых "крышевали" отдельные полицейские. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Департамента внутренней безопасности Национальной полиции Украины, передает УНН.

Полицейские во Львове "крышевали" карманников на железнодорожном вокзале

Как рассказали правоохранители, группа жителей Закарпатской области промышляла на львовском железнодорожном вокзале кражами имущества и ценностей пассажиров. Действия воровок покрывали отдельные сотрудники отдела полиции за систематическую "долю".

Оперативники установили, что к кражам причастны жительницы города Берегово Закарпатской области в возрасте 18-38 лет. Женщины снимали во Львове жилье, а на вокзал выходили "на работу". Опустошали сумки и карманы пассажиров вызывающе, не боясь ответственности, так как действовали под прикрытием полиции Железнодорожного ОП.

"Ежемесячно 50% от украденного получал 46-летний старший оперуполномоченный полиции за невмешательство в воровской бизнес. В случае обращения в полицию, пострадавших настойчиво убеждали не писать соответствующие заявления о совершенном преступлении, а в отдельных случаях через несколько дней возвращали гражданам похищенные документы. После передачи воровками сотруднику уголовного розыска полиции очередного "отката", его задержали сотрудники Львовского управления ДВБ НПУ и следователи прокуратуры области. У 46-летнего капитана полиции изъято 5000 гривен, 500 евро и 50 долларов США", - сообщили в пресс-службе.

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По решению Галицкого районного суда Львова проведено санкционированные обыски в административном здании Железнодорожного отдела львовской полиции и в помещении отдела превентивной деятельности Железнодорожного ОП. Кроме того наведались полицейские и на квартиру, которую снимала разоблаченная группа жительниц Закарпатья. Во время обыска изъяты средства в разной валюте. Женщин задержан в порядке ст.208 УПК Украины.

В настоящее время злоумышленникам готовится объявления подозрения по ч.3 ст. 368 (Принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч.3 ст.369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) и ч.2 ст.185 (кража) УК Украины. Вместе с тем продолжаются мероприятия, направленные на установление причастности других сотрудников полиции, с целью привлечения их к уголовной ответственности.

Напомним, столичная прокуратура совместно с ДВБ Нацполиции Украины задержала преступную группу из числа действующих полицейских, которые покрывали воров на Киевском железнодорожном вокзале.

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