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Поліцейські Київщини під обстрілами евакуювали людей з Бородянки

Поліцейські Київщини під обстрілами евакуювали людей з Бородянки

Київ • УНН

 • 98285 перегляди

КИЇВ. 19 березня. УНН. Національна поліція України на своїй сторінці у Facebook повідомили, що поліцейські Київськох області під обстрілами евакуювали людей з окупаваної Бородянки. Про це інформує УНН.

Цитата

"Поліцейські Київщини, ризикуючи життям, 17 березня вивезли понад 50 людей з Бородянки, сіл Дружня та Нова Гребля.

Правоохоронці продовжують допомагати мешканцям виїжджати з територій, які зазнають постійних обстрілів та вже стали зонами гуманітарного лиха", - про це йдеться у дописі.

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