Поліцейські Київщини під обстрілами евакуювали людей з Бородянки

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"Поліцейські Київщини, ризикуючи життям, 17 березня вивезли понад 50 людей з Бородянки, сіл Дружня та Нова Гребля.

Правоохоронці продовжують допомагати мешканцям виїжджати з територій, які зазнають постійних обстрілів та вже стали зонами гуманітарного лиха", - про це йдеться у дописі.

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Бої за Рубіжне тривають, з міста вдалося евакуювати понад 50 людей - голова ОДА.