Поліцейські Київщини під обстрілами евакуювали людей з Бородянки
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Національна поліція України на своїй сторінці у Facebook повідомили, що поліцейські Київськох області під обстрілами евакуювали людей з окупаваної Бородянки. Про це інформує УНН.
Цитата
"Поліцейські Київщини, ризикуючи життям, 17 березня вивезли понад 50 людей з Бородянки, сіл Дружня та Нова Гребля.
Правоохоронці продовжують допомагати мешканцям виїжджати з територій, які зазнають постійних обстрілів та вже стали зонами гуманітарного лиха", - про це йдеться у дописі.
Нагадаємо
Бої за Рубіжне тривають, з міста вдалося евакуювати понад 50 людей - голова ОДА.