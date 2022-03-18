Полицейские Киевской области под обстрелами эвакуировали людей из Бородянки

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"Полицейские Киевщины, рискуя жизнью, 17 марта вывезли более 50 человек из Бородянки, сел Дружная и Новая Гребля.

Правоохранители продолжают помогать жителям выезжать с территорий, которые подвергаются постоянным обстрелам и уже стали зонами гуманитарного бедствия", - об этом говорится в заметке.

Напомним

Бои за Рубежное продолжаются, из города удалось эвакуировать более 50 человек - председатель ОГА.