Політолог: зіткнення з поліцією в Києві були провокацією

ukru
12:58 • 125365 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 298436 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 295680 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 282917 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 295800 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 240823 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 206593 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 395734 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 167982 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 339136 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
3.4 м/с
50 %
756 мм
Похмуро, очікується, що дощ почнеться через годину
Популярнi новини
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 255539 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 239112 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 225252 перегляди
Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

Роспропагандисти намагаються виправдати обстріли по Києву, звинувачуючи Україну в руйнуваннях - ЦПД РНБО

14:20 • 179010 перегляди
Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

Зустріч української і американської команди в Саудівській Аравії розпочалася - Умєров

15:58 • 154149 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 313924 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 395534 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 338956 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 305644 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 261329 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 133049 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 130862 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 133098 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 127730 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 133130 перегляди
Актуальне
Політолог: зіткнення з поліцією в Києві були провокацією

Політолог: зіткнення з поліцією в Києві були провокацією

Київ • УНН

 • 10676 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. В Україні продовжують обговорювати зіткнення під відділенням поліції на вулиці Хорива в Києві. Поки ГБР проводить розслідування про перевищення повноважень, політологи висловлюють свої версії події. На думку Міхи Чаплига, події під будівлею поліції були провокацією та насправді не мали жодного стосунку до Катерини Гандзюк, передає УНН з посиланням на "24 канал".

"Технологія полягає в тому, щоб прикрившись "патріотичними гаслами" або назвою цілком справедливої акції за участю цілком мирних і законослухняних громадян, влаштовувати гучні та небезпечні провокації із застосуванням балончиків, ножів, револьверів, шашок тощо", – зазначає Чаплига.

Так було з виливанням зеленки на Вілкула (так Порошенко допомагає своєму колезі Бойку. Там ще й борди йому ця бригада "патріотів" попсувала в рамках зриву виборів)... Так було з виступом Зеленського у Львові, так було з виступом Тимошенко в Житомирі і Білій Церкві, так було з нападом на Гриценка.

За його словами, коли МВС починає припиняти їхні дії, то "вони за сценарієм починають кричати "патріотів б'ють", прикриватися плакатами з Катею".

"І тут у мене питання до таких же, як я – просто друзям Каті – а де у всіх цих провокаціях АП руками СБУ та їхнього криміналітету – власне Катя? А ніде! Це цинічні танці на її кістках, прикриваючись її ім'ям", – пише Чаплига.

Також політолог зазначає, що до поліції також є низка питань, тому що правоохоронці мають право на застосування сили, а й сила повинна бути сумірною загрозі.

"Далі був штурм поліцейської дільниці... Соррі, але це вже відвертий злочин. Далі поліція викликає підмогу та штурмовиків "приймають"... Приймають жорстко, негуманно та знову ж таки з порушеннями", – вважає експерт.

"Але ще раз повернуся до Каті... Скажіть, а де у всьому цьому є Катя? Чи не танці це на її кістках? Де тут боротьба за справедливе покарання винних і їхнє встановлення шляхом розслідування та суду?" – додав Чаплига.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$85,011.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$1,992.98