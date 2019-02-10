Політолог: зіткнення з поліцією в Києві були провокацією

"Технологія полягає в тому, щоб прикрившись "патріотичними гаслами" або назвою цілком справедливої акції за участю цілком мирних і законослухняних громадян, влаштовувати гучні та небезпечні провокації із застосуванням балончиків, ножів, револьверів, шашок тощо", – зазначає Чаплига.

Так було з виливанням зеленки на Вілкула (так Порошенко допомагає своєму колезі Бойку. Там ще й борди йому ця бригада "патріотів" попсувала в рамках зриву виборів)... Так було з виступом Зеленського у Львові, так було з виступом Тимошенко в Житомирі і Білій Церкві, так було з нападом на Гриценка.

За його словами, коли МВС починає припиняти їхні дії, то "вони за сценарієм починають кричати "патріотів б'ють", прикриватися плакатами з Катею".

"І тут у мене питання до таких же, як я – просто друзям Каті – а де у всіх цих провокаціях АП руками СБУ та їхнього криміналітету – власне Катя? А ніде! Це цинічні танці на її кістках, прикриваючись її ім'ям", – пише Чаплига.

Також політолог зазначає, що до поліції також є низка питань, тому що правоохоронці мають право на застосування сили, а й сила повинна бути сумірною загрозі.

"Далі був штурм поліцейської дільниці... Соррі, але це вже відвертий злочин. Далі поліція викликає підмогу та штурмовиків "приймають"... Приймають жорстко, негуманно та знову ж таки з порушеннями", – вважає експерт.

"Але ще раз повернуся до Каті... Скажіть, а де у всьому цьому є Катя? Чи не танці це на її кістках? Де тут боротьба за справедливе покарання винних і їхнє встановлення шляхом розслідування та суду?" – додав Чаплига.