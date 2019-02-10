Политолог: столкновения с полицией в Киеве были провокацией

"Технология заключается в том, чтобы прикрывшись "патриотическими лозунгами" или названием вполне справедливой акции с участием вполне мирных и законопослушных граждан, устраивать шумные и опасные провокации с применением баллончиков, ножей, револьверов, шашек и тому подобное", – отмечает Чаплыга.

Так было с выливанием зеленки на Вилкула (так Порошенко помогает своему коллеге Бойко. Там еще и борды ему эта бригада "патриотов" потрепала в рамках срыва выборов)... Так было с выступлением Зеленского во Львове, так было с выступлением Тимошенко в Житомире и Белой Церкви, так было с нападением на Гриценко.

По его словам, когда МВД начинает приостанавливать их действия, то "они по сценарию начинают кричать "патриотов бьют", прикрываться плакатами с Катей".

"И здесь у меня вопрос к таким же, как я – просто друзьям Кати – а где во всех этих провокациях АП руками СБУ и их криминалитета – собственно Катя? А нигде! Это циничные пляски на ее костях, прикрываясь ее именем", – пишет Чаплыга.

Также политолог отмечает, что к полиции тоже есть ряд вопросов, потому что правоохранители имеют право на применение силы, но и сила должна быть соразмерной угрозе.

"Дальше был штурм полицейского участка... Сорри, но это уже откровенное преступление. Далее полиция вызывает подмогу и штурмовиков "принимают"... Принимают жестко, негуманно и опять же с нарушениями", – считает эксперт.

"Но еще раз вернусь к Кате... Скажите, а где во всем этом есть Катя? Не танцы ли это на ее костях? Где здесь борьба за справедливое наказание виновных и их установление путем расследования и суда?"– добавил Чаплыга.