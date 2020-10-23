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Політолог: виграти в один тур - нездійсненна мрія Кличка

Політолог: виграти в один тур - нездійсненна мрія Кличка

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 жовтня. УНН. Київські вибори в один тур є нездійсненною мрією Віталія Кличка. Про це у своєму Facebook написав політолог Валерій Клочок, передає УНН.

За його словами, другий тур виборів точно буде. У ньому зустрінуться чинний мер Кличко та кандидат у мери Києва від партії "Слуга народу" Ірина Верещук.

"Якщо Верещук вдасться вибороти 2-е місце в Київській кампанії – це буде в плюс і їй, і партії. Такого варіанту я не виключаю. Навіть прогнозую побачити Ірину в другому турі.

Бо київські вибори в один тур – це швидше нездійсненна мрія Кличка, аніж реальність, яку нам намагаються всучити в останні дні перед голосуванням", - пише Клочок.

Він додав, що Верещук давно зробила ставку на політика загальнонаціонального масштабу.

"Її внутрішньополітична боротьба, перемога в праймеріз, постійна присутність практично в усіх політичних ток-шоу на провідних телеканалах і навіть Тікток – це серйозна заявка на позиції політика загальнонаціонального масштабу та заявка на зміни в самій партії", - зауважив Клочок.

Нагадаємо, за даними соціологів, у Кличка немає шансів перемогти в першому турі, тому як його рейтинг сьогодні складає 36,3%.

У столичних виборах планують взяти участь близько 70% киян, а 25% городян ще не визначилися за кого з кандидатів у мери будуть голосувати.

Також нагадаємо, експерти не виключають програшу Кличко в другому турі виборів підкреслюючи, що у мера сформувався надвисокий антирейтинг.

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