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Политолог: выиграть в один тур - несбыточная мечта Кличко

Политолог: выиграть в один тур - несбыточная мечта Кличко

Киев  •  УНН

 • 9981 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Киевские выборы в один тур являются несбыточной мечтой Виталия Кличко. Об этом в своем Facebook написал политолог Валерий Клочок, передает УНН.

По его словам, второй тур выборов точно будет. В нем встретятся действующий мэр Кличко и кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.

"Если Верещук удастся завоевать 2-ое место в Киевской кампании - это будет в плюс и ей, и партии. Такого варианта я не исключаю. Даже прогнозирую увидеть Ирину во втором туре.

Потому что киевские выборы в один тур - это скорее несбыточная мечта Кличко, чем реальность, которую нам пытаются всучить в последние дни перед голосованием", - пишет Клочок.

Он добавил, что Верещук давно сделала ставку на политика общенационального масштаба.

"Ее внутриполитическая борьба, победа в праймериз, постоянное присутствие практически во всех политических ток-шоу на ведущих телеканалах и даже Тикток - это серьезная заявка на позиции политика общенационального масштаба и заявка на изменения в самой партии", - отметил Клочок.

Напомним, по данным социологов, у Кличко нет шансов победить в первом туре, так как его рейтинг сегодня составляет 36,3%.

В столичных выборах планируют принять участие около 70% киевлян, а 25% горожан еще не определились за кого из кандидатов в мэры будут голосовать.

Также напомним, эксперты не исключают проигрыша Кличко во втором туре выборов подчеркивая, что у мэра сформировался сверхвысокий антирейтинг.

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