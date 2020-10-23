Политолог: выиграть в один тур - несбыточная мечта Кличко
Киев • УНН
КИЕВ. 23 октября. УНН. Киевские выборы в один тур являются несбыточной мечтой Виталия Кличко. Об этом в своем Facebook написал политолог Валерий Клочок, передает УНН.
По его словам, второй тур выборов точно будет. В нем встретятся действующий мэр Кличко и кандидат в мэры Киева от партии "Слуга народа" Ирина Верещук.
"Если Верещук удастся завоевать 2-ое место в Киевской кампании - это будет в плюс и ей, и партии. Такого варианта я не исключаю. Даже прогнозирую увидеть Ирину во втором туре.
Потому что киевские выборы в один тур - это скорее несбыточная мечта Кличко, чем реальность, которую нам пытаются всучить в последние дни перед голосованием", - пишет Клочок.
Он добавил, что Верещук давно сделала ставку на политика общенационального масштаба.
"Ее внутриполитическая борьба, победа в праймериз, постоянное присутствие практически во всех политических ток-шоу на ведущих телеканалах и даже Тикток - это серьезная заявка на позиции политика общенационального масштаба и заявка на изменения в самой партии", - отметил Клочок.
Напомним, по данным социологов, у Кличко нет шансов победить в первом туре, так как его рейтинг сегодня составляет 36,3%.
В столичных выборах планируют принять участие около 70% киевлян, а 25% горожан еще не определились за кого из кандидатов в мэры будут голосовать.
Также напомним, эксперты не исключают проигрыша Кличко во втором туре выборов подчеркивая, что у мэра сформировался сверхвысокий антирейтинг.