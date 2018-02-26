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Політолог розповів, коли Ляшко виключить Рибалку зі складу фракції

Політолог розповів, коли Ляшко виключить Рибалку зі складу фракції

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Як тільки Сумський суд поставить крапку у справі про фінансування тероризму, Сергія Рибалку позбавлять права представляти фракцію “РПЛ”. Таку думку у коментарі УНН висловив політолог Олексій Станчевський.

За його словами, С.Рибалка вже достатньо розхитав репутацію Радикальної фракції низкою своїх публічних та політичних “провалів”.

Одним з таких “провалів” Станчевський назвав борди з фото подруги Рибалки (Анастасії Байбородіної) на Тайм-сквеар у Нью-Йорку, Тоді лідеру "РПЛ“ Олегу Ляшку довелося сварити колегу публічно, на своїй сторінці у Facebook.

“Щодо Рибалки, то по ньому було два „дзвіночки“: коли Ляшко особисто пропонував зняти Рибалку з посади голови комітету, і другий „дзвоник“ — після романтичної реклами на Тайм-сквеар у Нью-Йорку, коли Ляшко офіційно на своїй сторінці у Facebook заявив: або „понтуйся перед дівчиною, або працюй в Раді у моїй команді“.

Ми бачимо, що ще один великий „дзвінок“ — і це буде об’єктивною підставою для Олега Валерійовича, нарешті повністю відмовитися від співпраці із Сергієм Рибалкою. Цим дзвоником може стати справа щодо менеджерів S.Group (снекова корпорація, яка належить родині Рибалки), вона зараз — у Сумському суді, розглядаються арешти, і коли буде винесене перше рішення про фінансування тероризму — це вдарить дуже і по Сергію Рибалці, і по фракції в цілому. Якщо суд доведе, що вони дійсно вели цю співпрацю, створюючи низку компаній і фінансуючи тероризм, — я думаю, що це буде останній дзвоник для Ляшка”, — сказав він.

Станчевский зауважив, що у разі виключення Рибалки із фракції, “захід ще однієї людини (наступної у партійному списку) Ляшку особисто не зашкодить”.

Також політолог зазначив, що поведінка лідера радикалів стосовно Рибалки нагадує тактику вичікування.

“Якщо будуть ще більші іміджеві втрати — доведеться розпрощатися із Рибалкою, якщо все затихне — тоді ми про це забудемо... Але якщо будуть доведені всі справи в судах, то тут уже замовчуй чи ні, але факт буде на видному місці. Я не знаю особистих стосунків між Рибалкою і Ляшко, але як би Ляшку не було боляче, з точки зору іміджу та електоральних вподобань, він буде змушеним розпрощатися із Рибалкою”, — сказав він.

Станчевський додав, що “негатив від Рибалка напряму б’є самого Ляшка”.

“Якщо увіб’єш „Рибалка“ в пошук — там і кримінальні справи, і нефаховість на посаді голови комітету, і прогулянки на яхті із дівчатами, — з усіх боків, нічого позитивного, крім того, що пише його ж прес-служба, немає. Журналісти, депутати добре знають Рибалку, а от люди — якщо і знають, то лише у прив’язці до Олега Ляшка. І, звичайно, весь цей негатив напряму б’є самого Ляшка”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, що Рибалка нещодавно втрапив у черговий скандал. Цього разу із виплатою аліментів своїй малолітній доньці.

Як з’ясувалося, робити відрахування на її користь він не поспішав і сплатив аліменти лише тоді, коли за справу взялися виконавчі органи та відкрили відповідне провадження. Тоді Ляшко також публічно розкритикував депутатів, які не підтримують своїх дітей аліментами, однак про Рибалку чомусь змовчав.

Також нагадаємо, минулого тижня підозрюваний у торгівлі снеками з ОРДЛО (у справі сімейної компанії Рибалки — S.Group) вкотре залишився під арештом.

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