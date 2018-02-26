Политолог рассказал, когда Ляшко исключит Рыбалку из состава фракции

По его словам, С.Рыбалка уже достаточно расшатал репутацию Радикальной фракции рядом своих публичных и политических “провалов”.

Одним из таких “провалов” Станчевский назвал борды с фото подруги Рыбалки (Анастасии Байбородиной) на Тайм-Сквеар в Нью-Йорке, тогда лидеру “РПЛ” Олегу Ляшко пришлось ругать коллегу публично, на своей странице в Facebook.

“Оотносительно Рыбалки, то по нему было два „звоночка“: когда Ляшко лично предлагал снять Рыбалку с должности председателя комитета, и второй „звонок“ — после романтической рекламы на Тайм-Сквеар в Нью-Йорке, когда Ляшко официально на своей странице в Facebook заявил: или „понтуйся перед девушкой, или работай в Раде в моей команде“.

Мы видим, что еще один большой „звонок“ — и это будет объективным основанием для Олега Валерьевича наконец полностью отказаться от сотрудничества с Сергеем Рыбалкой. Этим звонком может стать дело по менеджерам S.Group (снековая компания, принадлежащая семье Рыбалки), она сейчас — в Сумском суде, рассматриваются аресты, и когда будет вынесено первое решение о финансировании терроризма — это ударит очень и по Сергею Рыбалке, и по фракции в целом. Если суд докажет, что они действительно вели это сотрудничество, создавая ряд компаний и финансируя терроризм, — я думаю, что это будет последний звонок для Ляшко”, — сказал он.

Станчевский заметил, что в случае исключения Рыбалки из фракции, “заход еще одного человека (следующего в партийном списке) Ляшко лично не повредит”.

Также политолог отметил, что поведение лидера радикалов относительно Рыбалки напоминает тактику выжидания.

“Если будут еще большие имиджевые потери — придется распрощаться с Рыбалкой, если все утихнет — тогда мы об этом забудем... Но если будут доказаны все дела в судах, то уже умалчивай или нет, но факт будет на видном месте. Я не знаю личных отношений между Рыбалкой и Ляшко, но как бы Ляшко ни было больно, с точки зрения имиджа и электоральных предпочтений, он будет вынужден распрощаться с Рыбалкой”, — сказал он.

Станчевский добавил, что “негатив от Рыбалки напрямую бьет самого Ляшко”.

“Если вбить „Рыбалка“ в поиск — там и уголовные дела, и непрофессионализм в должности председателя комитета, и прогулки на яхте с девушками, — со всех сторон ничего положительного, кроме того, что пишет его же пресс-служба, нет. Журналисты, депутаты хорошо знают Рыбалку, а вот люди — если и знают, то только в привязке к Олегу Ляшко. И конечно, весь этот негатив направления бьет по самому Ляшко”, — резюмировал эксперт.

Напомним, что Рыбалка недавно попал в очередной скандал. На этот раз с выплатой алиментов своей дочери.

Как выяснилось, делать отчисления на её счет он не спешил и оплатил таки алименты только тогда, когда за дело взялись исполнительные органы и открыли соответствующее производство. Тогда Ляшко также публично раскритиковал депутатов, которые не поддерживают своих детей алиментами, однако про Рыбалку тогда промолчал.

Также напомним, на прошлой неделе подозреваемый в торговле снеками с ОРДЛО (по делу семейной компании Рыбалки — S.Group) раз остался под арестом.