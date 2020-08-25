Політолог пояснив, чому Зеленський перетворився на мішень "вагнерівського" скандалу

Складається враження, що окремі високопосадовці дотичні до “скандалу” нібито зацікавлені у ньому. Адже з офіційними заявами з цього приводу виступили хіба що сам Зеленський та СБУ. Решта ж — мовчать і спостерігають за шквалом звинувачень у бік Президента.

“Так, на Зеленського сьогодні лягає велика відповідальність. Він має владу і він призначає людей на посади. І логічно, що йому адресують таку велику кількість запитань. Але у нас є чиновники, які б мали на них відповідати”, - пояснює політолог.

Мова, зокрема, про головнокомандувача ЗСУ, главу Міноборони, чиновників з ОП та інших, хто був залучений.

“... той же Хомчак мав би також відповідати на ці питання. Він керівник ЗСУ і він, в будь-якому випадку, повинен відповідати за ввірені йому ділянки. А те, що він та інші не відповідають, вказує на якусь вигідну комусь непрозорість”, - каже Смолій і додає, що коли б призначені Зеленським на високі посади чиновники пояснювали людям правду, то президент би не перетворювався на мішень.

Як писав УНН, 29 липня білоруськими правоохоронними органами було затримано 33 людини, деякі з них були представниками приватної військової компанії "Вагнер". Згодом Білорусь видала їх Росії, проігнорувавши запит України. А пізніше, у ЗМІ з'явилися звинувачення на адресу українських спецслужб у провалі “вагнерівської операції”, який буцімто стався через витік інформації з ОП.

У СБУ при цьому, як і в ГУР МО причетність українських спецслужб до проведення "вагнерівської" операції повністю спростували. Не дивлячись на це, у ЗМІ продовжують публікувати нові звинувачення на адресу найближчого оточення Зеленського у “зраді”.