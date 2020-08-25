Политолог объяснил, почему Зеленский превратился в мишень "вагнеровского" скандала

КИЕВ. 25 августа. УНН. "Вагнеровский" скандал превратился сегодня в информационную "бомбу", которая нацелена на Президента Украины и ОП. Достаточно однобокая трактовка ситуации в СМИ при этом, кажется устраивает отдельных "участников" тех событий. Речь о главнокомандующем ВСУ Руслане Хомчаке, министре обороны Андрее Таране, других присутствующих на закрытых встречах, которые сейчас не выходят и не объясняют обществу, что же произошло на самом деле. Об этом в комментарии УНН рассказал политолог Андрей Смолий.