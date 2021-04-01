Політолог: дезінформація та політичні маніпуляції ускладнюють процес вакцинації проти COVID-19 в Україні

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"Процес вакцинації стикається із купою проблем: з протидією з боку дезінформаційних кампаній і політичних маніпуляцій. Тому треба відділяти зерна від полови. Безумовно, потрібно підтримувати і представників політичного істеблішменту, і медичної сфери, які зараз борються на першій лінії фронту з коронавірусом. І потрібно це чітко відділяти від маніпуляцій і протидіяти таким інсинуаціям", - наголосив експерт.

Деталі

Щобільше – відповідальні за саботування ключового для здоров'я населення процесу - вакцинації від COVID-19 - повинні нести за свої слова та маніпуляції відповідальність, вважає політолог.

"Поряд із цим треба активувати політичну відповідальність і розставляти вже зараз маячки. Аби надалі ті, хто мають понести відповідальність за саботування цього процесу, за ускладненість проходження вакцинації в Україні, щоб вони не уникнули відповідальності", - зауважив Саакян.

Контекст

Зі свого боку раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов закликав не політизувати тему вакцинації, а "хайпувати на чомусь іншому". За словами міністра, необережна заява може серйозно вплинути на динаміку вакцинації, а мова йде про збереження життя.

А Президент України Володимир Зеленський окремо закликав політиків не дискредитувати процес вакцинації.

Раніше Петро Порошенко розкритикував ввезену в Україну вакцину AstraZeneca/Covishield, назвавши її “гівном”. Та разом з тим однопартієць Порошенка Олексій Гончаренко вакцинувався Covishield і сказав, що почувається “відмінно” після щеплення.