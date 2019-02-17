Політолог: чому Медведчук проти Новінського

"У нервової реакції Медведчука на пропозиції Новинського по досягненню миру більшість експертів побачили насамперед продовження междусобіци в біло-блакитний секторі української політики. Насправді, є і більш очевидні досвідченому спостерігачеві, скажімо так - особисті мотиви.

Медведчук в першу чергу відомий як впливовий закулісний гравець. З 2014 року відносини Києва і Москви знаходяться в точці нижче нуля, простіше кажучи заморожені.

Проте життя не зупиняється, досить подивитися на статистику товарообігу РФ і України.

І значить, завжди є маса питань потребують врегулювання ", - політолог Андрій Золотарьов на своїй сторінці в Фейсбуці проаналізував реакцію Медведчука на пропозицію Новинського про світ.

Експерт вважає, що зараз піднімаються акції посередників, політичних комівояжерів, які є містком і каналом комунікації між двома ворогуючими сторонами.

"З 2014 року цю нішу практично монопольно займав Медведчук, успішно продаючи себе в цій якості, як в Москві так і в Києві.

Про те, що Медведчук на особливому рахунку у північного сусіда, а отже на особливому положенні у Банкової вже писано переписано. Перфоманси радикалів різних мастей, типу "буйних людей" не береться до уваги, треба ж відбудовуватися якось від режиму ".

Експерт вважає, що Медведчук зайнявся активним поверненням в публічну політику і по накатаній схемі почав, тепер уже електорату, продавати свої ексклюзивні відносини з Кремлем і свою винятковість як рішали в питаннях світу. Але стався збій.

"І ім'я цього" збою "в нехитрій схемі Медведчука - Вадим Новинський. Між іншим, Вадим автор і лобіст "Меморандуму миру і злагоди" від 20 травня 2014 року. Єдиного документа проголосованого Верховною Радою який можна впевнено назвати реальною спробою врегулювання конфлікту на Сході України ".

На думку Золотарьова, після перемоги Порошенко на виборах і "мир і злагода" швидко згорнули. Але це вже минуле.

"А на даний момент, Новинський - володіє пристойною узнаваемостью, впливом і величезною підтримкою і авторитетом у багатомільйонної православної громади країни. І ось на цьому тлі, Віктор Володимирович, при всіх його підкилимних талантах, починає нагадувати гальванізованого Франкенштейна публічної української політики. Ну як тут не обуриться, що не нервувати? Спокусилися на святе. На "ключ і замкову щілину", як це було сформульовано на з'їзді оппоплатформи.

І ось за цю монопольку, навіть не за крихти електорального пирога, ВМ буде битися всерйоз і без всяких сентиментів ".

Однак, упевнений експерт, для дуже багатьох очевидно, що лаз на "північ" в "комірчині тата Карло" з хвірткою, в яку може протиснуться тільки один, це зовсім не єдиний шлях і не єдині двері до світу в Україні ", - вважає політолог ..