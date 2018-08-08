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Політику, який ударив жінку за зауваження про відсутній намордник, огосили підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Прокуратура міста Києва оголосила підозру 42-річному чоловіку, який завдав легких тілесних ушкоджень жінці під час вигулу собаки бійцівської породи. Потерпіла перед цим зробила йому зауваження щодо правил безпеки вигулу тварин, які можуть нести загрозу оточенню. Про це повідомила прес-служба Київської місцевої прокуратури №4, передає УНН.

“Оголошено про підозру екс-голові Гостомельського осередку однієї з партій, який на зауваження про вигул собаки вдарив жінку”, — йдеться у повідомленні.

Подія сталася близько 20:00 понеділка, 9 липня 2018 року на вул. Воскресенській у місті Києві. Чоловік, вигулюючи у дворі будинків собаку бійцівської породи без повідка та намордника, отримав зауваження від місцевої мешканки. У відповідь на це він почав висловлюватися нецензурною лексикою. Після чого підійшов до жінки та наніс цілеспрямований удар правою рукою в голову, у результаті чого жінка отримала легкі тілесні ушкодження.

Зловмиснику інкриміновано ч. 1 ст. 296 КК України, тобто грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжувалось особливою зухвалістю.

На даний час вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Нагадаємо, 5 липня у Бердичеві підліток напав з ножем на молоду жінку, яка прогулювалася із собакою, і безпричинно, навмисно, з метою вбивства, завдав їй численних ударів ножем. Унаслідок одержаних ножових поранень потерпіла померла.

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