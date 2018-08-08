Политику, который ударил женщину за замечание об отсутствующем наморднике, объявили подозрение

“Объявлено о подозрении экс-главе Гостомельской ячейки одной из партий, который на замечание о выгуле собаки ударил женщину”, — говорится в сообщении.

Происшествие случилось около 20:00 понедельника, 9 июля 2018 года на ул. Воскресенской в ​​Киеве. Мужчина, выгуливая во дворе домов собаку бойцовской породы без поводка и намордника, получил замечание от местной жительницы. В ответ на это он разразился нецензурной бранью. После чего подошел к женщине и нанес целенаправленный удар правой рукой в ​​голову, в результате чего женщина получила легкие телесные повреждения.

Злоумышленнику инкриминируется ч. 1 ст. 296 УК Украины, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.

Напомним, 5 июля в Бердичеве подросток напал с ножом на молодую женщину, которая прогуливалась с собакой, и беспричинно, умышленно, с целью убийства, нанес ей многочисленные удары ножом. В результате полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась.