Политику, который ударил женщину за замечание об отсутствующем наморднике, объявили подозрение
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Прокуратура города Киева объявила подозрение 42-летнему мужчине, который нанес легкие телесные повреждения женщине во время выгула собаки бойцовской породы. Потерпевшая перед этим сделала ему замечание касательно правил безопасности выгула животных, несущих угрозу окружающим. Об этом сообщила пресс-служба Киевской местной прокуратуры №4, передает УНН.
“Объявлено о подозрении экс-главе Гостомельской ячейки одной из партий, который на замечание о выгуле собаки ударил женщину”, — говорится в сообщении.
Происшествие случилось около 20:00 понедельника, 9 июля 2018 года на ул. Воскресенской в Киеве. Мужчина, выгуливая во дворе домов собаку бойцовской породы без поводка и намордника, получил замечание от местной жительницы. В ответ на это он разразился нецензурной бранью. После чего подошел к женщине и нанес целенаправленный удар правой рукой в голову, в результате чего женщина получила легкие телесные повреждения.
Злоумышленнику инкриминируется ч. 1 ст. 296 УК Украины, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, которое сопровождалось особой дерзостью.
В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде домашнего ареста.
Напомним, 5 июля в Бердичеве подросток напал с ножом на молодую женщину, которая прогуливалась с собакой, и беспричинно, умышленно, с целью убийства, нанес ей многочисленные удары ножом. В результате полученных ножевых ранений потерпевшая скончалась.