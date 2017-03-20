Політику Д.Трампа підтримали всього 37% американців

Зокрема, 37% оцінюють діяльність американського лідера “сприятливо”, 58% — “несприятливо”.

Зазначимо, що в перший день опитування 22 січня 45% позитивно оцінювали роботу нового глави держави.

В опитуванні Інституту Геллапа взяли участь 1500 повнолітніх американців. Похибка опитувань не перевищує 3%.

Експерти Інституту Геллапа вважають, що падіння рейтингу глави Білого дому вплинули його висловлювання про глобальне потепління, а також похвали на адресу Путіна і твердження про те, що Барак Обама санкціонував прослуховування його штаб-квартири в нью-йоркському хмарочосі Трамп-Тауер.

Нагадаємо, Барак Обама залишив Білий дім з найвищим з часів Джорджа Буша-старшого рейтингом популярності президентів США, що залишають свою посаду. Про Б.Обаму на час інавгурації Д.Трампа позитивно відгукнулися 58% американців, про Д.Трампа — лише 40% респондентів.