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США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 115367 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 130546 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 138404 просмотра

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11 марта, 13:46 • 120779 просмотра

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11 марта, 13:14 • 106842 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

11 марта, 11:14 • 107764 просмотра

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11 марта, 06:59 • 103998 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Политику Д.Трампа поддержали всего 37% американцев

Киев • УНН

 • 11549 просмотра

КИЕВ. 20 марта. УНН. Согласно результатам опроса, проведенного американским институтом общественного мнения Gallup, в настоящее время деятельность президента США поддерживают 37% опрошенных, передает УНН.

В частности, 37% оценивают деятельность американского лидера "благоприятно", 58% - "неблагоприятно".

Отметим, что в первый день опроса 22 января 45% положительно оценивали работу нового главы государства.

В опросе Института Гэллапа приняли участие 1500 совершеннолетних американцев. Погрешность опросов не превышает 3%.

Эксперты Института Гэллапа считают, что на падение рейтинга главы Белого дома повлияли его высказывания о глобальном потеплении, а также похвалы в адрес Путина и утверждение о том, что Барак Обама санкционировал прослушивание его штаб-квартиры в нью-йоркском небоскребе Трамп-Тауэр.

Напомним, Барак Обама покинул Белый дом с самым высоким со времен Джорджа Буша-старшего рейтингом популярности президентов США, которые оставляют свой пост. О Б.Обаме на время инаугурации Д.Трампа положительно отозвались 58% американцев, о Д.Трампе - лишь 40% респондентов.

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