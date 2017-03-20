Политику Д.Трампа поддержали всего 37% американцев

В частности, 37% оценивают деятельность американского лидера "благоприятно", 58% - "неблагоприятно".

Отметим, что в первый день опроса 22 января 45% положительно оценивали работу нового главы государства.

В опросе Института Гэллапа приняли участие 1500 совершеннолетних американцев. Погрешность опросов не превышает 3%.

Эксперты Института Гэллапа считают, что на падение рейтинга главы Белого дома повлияли его высказывания о глобальном потеплении, а также похвалы в адрес Путина и утверждение о том, что Барак Обама санкционировал прослушивание его штаб-квартиры в нью-йоркском небоскребе Трамп-Тауэр.

Напомним, Барак Обама покинул Белый дом с самым высоким со времен Джорджа Буша-старшего рейтингом популярности президентов США, которые оставляют свой пост. О Б.Обаме на время инаугурации Д.Трампа положительно отозвались 58% американцев, о Д.Трампе - лишь 40% респондентов.