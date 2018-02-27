Політики прокоментували "боротьбу" Бурбака за "Украерорух"

Минулого тижня деякі ЗМІ повідомили про те, що фракція Народного фронту прийняла рішення "підтримати призначення главою Нацбанку Якова Смолія", але не просто так, а за право займатися діяльність ДП "Украерорух".

Більш того, редакція "Знай.юа" стверджує, що інтерес до підприємства має особисто голова фракції НФ - Максим Бурбак, а процес "віджиму активу був запущений ще в грудні минулого року".

Представники фракції Народного фронту прокоментували УНН цю інформацію.

Так, за словами депутата Романа Заставного, дані про нібито наміри контролювати "Украерорух" з боку Бурбака - спроба дискредитації їх політсили.

"Мені важко коментувати дурниці, важко спростовувати таку дурницю, яка час від часу з'являється в медійному просторі і спрямована прямо на дискредитацію нашої фракції, в тому числі і її лідера. Нещодавно ще була інформація, що Народний фронт вимагав собі заступників голови НБУ... Ну, це просто смішно, і мені важко таке коментувати", - сказав він.

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При цьому Заставний повідомив, що кандидатура Смолія на посаду керівника НБУ є оптимальною, і він особисто готовий за неї голосувати.

"На фракції не обговорювали це питання. Я особисто буду голосувати, у мене позитивні відгуки серед тернополян про нього (Смолія - ред.), від тих, хто його знає як фахівця. Він досить прийнятна людина і, напевно, сьогодні оптимальна людина для НБУ. Особисто я буду голосувати за нього як за фахівця", - повідомив він.

Ще один член фракції НФ, Олександр Кодола, слідом за колегою поспішив спростувати зацікавленість їхньої політичної партії в кураторства ДП "Украерорух". Він також зазначив, що для нього ця інформація стала новиною.

"О, це вже нова інформація, вперше про це чую. Раніше писали, що ми вимагаємо заступників (НБУ - ред.). Це все плітки, які не зрозуміло хто і для чого закидає", - сказав він.

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При цьому, що стосується питання підтримки Смолія на посаді керівника НБУ, Кодола розповів, що вважає його послідовником політики Гонтаревої.

"Будемо підтримувати Смолія чи ні - поки неясно, можливо і не будемо, тому що є багато незадоволених політикою Гонтаревої, а ми розуміємо, що Смолій - це була "права рука" Гонтаревої, і він послідовно продовжує ті напрямки роботи, яку вела Гонтарєва", - сказав він.

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Однак кардинально іншої думки з приводу можливої ​​зацікавленості глави фракції НФ М.Бурбак в отриманні впливу на ДП "Украерорух" дотримується нардеп Сергій Каплін.

За его словами, "диму без вогню не буває", і Народному фронту потрібна квота "Украероруху" для роботи з тими, хто контролює аеропорт Бориспіль.

"Все просто, вони (Народний фронт - ред.) хочуть, по-перше, кандидата на посаду омбудсмена. По-друге - їм потрібна і ця квота (Украерорух - ред.) з людьми, які сьогодні контролюють МАУ і Бориспіль", - сказав політик.

Нагадаємо, що згідно з даними журналістів, особистий помічник М.Бурбак - Юрій Гірман - сьогодні нібито має вплив на роботу чинного в.о. директора "Украероруху" Олександра Даценко.

"Особистий помічник народного депутата (Бурбака - ред.) - Юрій Гірман - сьогодні приставлений до чинного в.о. директора "Украероруху" Олександру Даценко. Та й сам Даценко на час лікарняного директора Дмитра Бабейчука, був призначений керувати підприємством за особистим погодженням Бурбака із заступником міністра інфраструктури Юрієм Лавренюком", - повідомляє "Знай.юа".

Відзначимо, що на самому ДП сьогодні дійсно відбуваються дивні процеси. Поки директор підприємства перебуває на майже двомісячному лікарняному, з Мінінфраструктури за підписом Лавренюка спустили наказ про необхідність переписати статут "Украероруху".

З чим пов'язана терміновість реалізації такого кроку у відомстві, на запит УНН поки не відповідають.

Ситуація цікава ще й тим, що колектив підприємства висловив недовіру всім своїм керівникам і зажадав їх звільнення. Міністр інфраструктури Володимир Омелян з цього приводу заявив, що думка співробітників ДП йому відома і що він готовий навести там порядок, однак тільки після того, як в "Украерорух" завершиться аудит. При цьому коли саме це станеться, повідомити не зміг.