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Політики прокоментували "боротьбу" Бурбака за "Украерорух"

Політики прокоментували "боротьбу" Бурбака за "Украерорух"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. У "Народному фронті" інформацію про спроби Максима Бурбака отримати контроль над "Украерорухом" назвали спробою дискредитації, а в "Партії простих людей" не виключили її правдивість, передає УНН.

Минулого тижня деякі ЗМІ повідомили про те, що фракція Народного фронту прийняла рішення "підтримати призначення главою Нацбанку Якова Смолія", але не просто так, а за право займатися діяльність ДП "Украерорух".

Більш того, редакція "Знай.юа" стверджує, що інтерес до підприємства має особисто голова фракції НФ - Максим Бурбак, а процес "віджиму активу був запущений ще в грудні минулого року".

Представники фракції Народного фронту прокоментували УНН цю інформацію.

Так, за словами депутата Романа Заставного, дані про нібито наміри контролювати "Украерорух" з боку Бурбака - спроба дискредитації їх політсили.

"Мені важко коментувати дурниці, важко спростовувати таку дурницю, яка час від часу з'являється в медійному просторі і спрямована прямо на дискредитацію нашої фракції, в тому числі і її лідера. Нещодавно ще була інформація, що Народний фронт вимагав собі заступників голови НБУ... Ну, це просто смішно, і мені важко таке коментувати", - сказав він.

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При цьому Заставний повідомив, що кандидатура Смолія на посаду керівника НБУ є оптимальною, і він особисто готовий за неї голосувати.

"На фракції не обговорювали це питання. Я особисто буду голосувати, у мене позитивні відгуки серед тернополян про нього (Смолія - ред.), від тих, хто його знає як фахівця. Він досить прийнятна людина і, напевно, сьогодні оптимальна людина для НБУ. Особисто я буду голосувати за нього як за фахівця", - повідомив він.

Ще один член фракції НФ, Олександр Кодола, слідом за колегою поспішив спростувати зацікавленість їхньої політичної партії в кураторства ДП "Украерорух". Він також зазначив, що для нього ця інформація стала новиною.

"О, це вже нова інформація, вперше про це чую. Раніше писали, що ми вимагаємо заступників (НБУ - ред.). Це все плітки, які не зрозуміло хто і для чого закидає", - сказав він.

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При цьому, що стосується питання підтримки Смолія на посаді керівника НБУ, Кодола розповів, що вважає його послідовником політики Гонтаревої.

"Будемо підтримувати Смолія чи ні - поки неясно, можливо і не будемо, тому що є багато незадоволених політикою Гонтаревої, а ми розуміємо, що Смолій - це була "права рука" Гонтаревої, і він послідовно продовжує ті напрямки роботи, яку вела Гонтарєва", - сказав він.

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Однак кардинально іншої думки з приводу можливої ​​зацікавленості глави фракції НФ М.Бурбак в отриманні впливу на ДП "Украерорух" дотримується нардеп Сергій Каплін.

За его словами, "диму без вогню не буває", і Народному фронту потрібна квота "Украероруху" для роботи з тими, хто контролює аеропорт Бориспіль.

"Все просто, вони (Народний фронт - ред.) хочуть, по-перше, кандидата на посаду омбудсмена. По-друге - їм потрібна і ця квота (Украерорух - ред.) з людьми, які сьогодні контролюють МАУ і Бориспіль", - сказав політик.

Нагадаємо, що згідно з даними журналістів, особистий помічник М.Бурбак - Юрій Гірман - сьогодні нібито має вплив на роботу чинного в.о. директора "Украероруху" Олександра Даценко.

"Особистий помічник народного депутата (Бурбака - ред.) - Юрій Гірман - сьогодні приставлений до чинного в.о. директора "Украероруху" Олександру Даценко. Та й сам Даценко на час лікарняного директора Дмитра Бабейчука, був призначений керувати підприємством за особистим погодженням Бурбака із заступником міністра інфраструктури Юрієм Лавренюком", - повідомляє "Знай.юа".

Відзначимо, що на самому ДП сьогодні дійсно відбуваються дивні процеси. Поки директор підприємства перебуває на майже двомісячному лікарняному, з Мінінфраструктури за підписом Лавренюка спустили наказ про необхідність переписати статут "Украероруху".

З чим пов'язана терміновість реалізації такого кроку у відомстві, на запит УНН поки не відповідають.

Ситуація цікава ще й тим, що колектив підприємства висловив недовіру всім своїм керівникам і зажадав їх звільнення. Міністр інфраструктури Володимир Омелян з цього приводу заявив, що думка співробітників ДП йому відома і що він готовий навести там порядок, однак тільки після того, як в "Украерорух" завершиться аудит. При цьому коли саме це станеться, повідомити не зміг.

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