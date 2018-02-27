Политики прокомментировали “борьбу” Бурбака за “Украэрорух”

На прошлой неделе некоторые СМИ сообщили о том, что фракция Народного фронта приняла решение “поддержать назначение главой Нацбанка Якова Смолия”, но не просто так, а за право курировать деятельность ГП “Украэрорух”.

Более того, редакция “Знай.юа” утверждает, что интерес к предприятию имеет лично глава фракции НФ — Максим Бурбак, а процесс “отжима актива был запущен еще в декабре прошлого года”.

Представители фракции Народного фронта прокомментировали УНН указанную информацию.

Так, по словам депутата Романа Заставного, данные о якобы намерениях контролировать “Украэрорух” со стороны Бурбака — попытка дискредитации их политсилы.

“Мне трудно комментировать глупости, трудно опровергать такую ерунду, которая время от времени появляется в медийном пространстве и направлена прямо на дискредитацию нашей фракции, в том числе и ее лидера. Недавно еще была информация, что Народный фронт требовал себе заместителей председателя НБУ... Ну, это просто смешно, и мне трудно такое комментировать”, — сказал он.

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При этом Заставной сообщил, что кандидатура Смолия на должность руководителя НБУ является оптимальной, и он лично готов за нее голосовать.

“На фракции не обсуждали этот вопрос. Я лично буду голосовать, у меня положительные отзывы среди тернополян о нем (Смолие — ред.), от тех, кто его знает как специалиста. Он достаточно приемлемый человек и, наверняка, сегодня оптимальный человек для НБУ. Лично я буду голосовать за него как за специалиста”, — сообщил он.

Еще один член фракции НФ, Александр Кодола, вслед за коллегой поспешил опровергнуть заинтересованность их политической партии в кураторстве ГП “Украэрорух”. Он также отметил, что для него эта информация стала новостью.

“О, это уже новая информация, впервые об этом слышу. Ранее писали, что мы требуем заместителей (НБУ — ред.). Это все сплетни, которые не понятно кто и для чего закидывает”, — сказал он.

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При этом, что касается вопроса поддержки Смолия на должности руководителя НБУ, Кодола рассказал, что считает его последователем политики Гонтаревой.

“Будем поддерживать Смолия или нет — пока неясно, возможно и не будем, потому что есть много недовольных политикой Гонтаревой, а мы понимаем, что Смолий — это была „правая рука“ Гонтаревой, и он последовательно продолжает те направления работы, которую вела Гонтарева”, — сказал он.

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Однако кардинально другого мнения по поводу возможной заинтересованности главы фракции НФ М.Бурбака в получении влияния на ДП “Украэрорух” придерживается нардеп Сергей Каплин.

По эго словам, “дыма без огня не бывает”, и Народному фронту нужна квота “Украэроруха” для работы с теми, кто контролирует аэропорт Борисполь.

“Все просто, они (Народный фронт -ред.) хотят, во-первых, кандидата на должность омбудсмена. Во-вторых — им нужна и эта квота (Украэрорух — ред.) с людьми, которые сегодня контролируют МАУ и Борисполь”, — сказал политик.

Напомним, что согласно данным журналистов, личный помощник М.Бурбака — Юрий Гирман — сегодня якобы имеет влияние на работу действующего и.о. директора “Украэроруха” Александра Даценко.

“Личный помощник народного депутата (Бурбака — ред.) — Юрий Гирман — сегодня приставлен к действующему и.о. директора „Украэроруха“ Александру Даценко. Да и сам Даценко на время больничного директора Дмитрия Бабейчука, был назначен руководить предприятием по личному согласованию Бурбака с заместителем министра инфраструктуры Юрием Лавренюком”, — сообщает “Знай.юа”.

Отметим, что на самом ГП сегодня действительно происходят странные процессы. Пока директор предприятия находится на почти двухмесячном больничном, с Мининфраструктуры за подписью Лавренюка спустили приказ о необходимости переписать устав “Украэроруха”.

С чем связана срочность реализации такого шага в ведомстве, на запрос УНН пока не отвечают.

Ситуация интересна еще и тем, что коллектив предприятия высказал недоверие всем своим руководителям и потребовал их увольнения. Министр инфраструктуры Владимир Омелян по этому поводу заявил, что мнение сотрудников ГП ему известно и что он готов навести там порядок, однако только после того, как в “Украэрорух” завершится аудит. При этом когда именно это произойдет, сообщить не смог.