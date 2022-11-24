Politico: США не виключають, що Росія може застосувати хімічну зброю в Україні

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За словами співрозмовників видання, США не мають жодних розвідувальних даних, що дозволяють припустити, що така атака в Україні неминуча. Багато представників міністерства оборони США вважають, що в зимові місяці бойові дії сповільняться і жодна зі сторін не зможе відвоювати значні території.

Але у разі продовження втрат на полі бою або повного розвалу російської армії деякі високопосадовці, які займаються цим питанням, вважають, що Москва може вдатися до використання хімічної зброї - у тому числі тієї, яку пов'язують з отруєнням опозиціонера Олексія Навального.

За словами одного з чиновників, у такій атаці можуть бути використані речовини, які легко приховати, що ускладнить покладання провини на Москву. За словами чиновників та експертів, деякі хімікати можуть бути використані для атаки з масовими жертвами – їх можна перетворити на аерозоль або використовувати у боєприпасах для заподіяння шкоди великій групі людей.

Рада національної безпеки США відмовилася від коментарів.

США вважають, що Росія вкладає кошти у нарощування свого потенціалу хімічної зброї. За словами помічника члена Конгресу, з яким поговорили журналісти Politico, восени цього року сенатори були проінформовані про запаси хімічної зброї в Росії та загрозу Україні.

Нагадаємо

Окупанти використовують заборонену хімічну зброю – аерозольні гранати "К-51". Декілька таких гранат із дрону російські військові скинули на наших захисників у Донецькій області.